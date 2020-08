Cerignola (Foggia) – Assalto fallito al portavalori sulla A16: uomini in fuga (Di lunedì 24 agosto 2020) I mezzi sono risultati rubati a Triggiano, lo scorso luglio. Alcuni uomini, probabili complici, sono riusciti a scappare. Assalto a un blindato fallito la scorsa notte sull’autostrada A16 Bari-Napoli in direzione Sud, nel Foggiano, a pochi chilometri dal casello di Cerignola Ovest. A quanto si apprende da fonti interne alla Polizia, i banditi avevano dato … Leggi su periodicodaily

