Bayern Monaco | Coman | “Grazie Serie A | mi hai insegnato tanto Vittoria dedicata ad amico che non c’è più”

Un gol storico per Kingsley Coman, eroe inatteso della finale di Champions League 2020. L'esterno d'attacco del Bayern Monaco ha regalato la Vittoria ai tedeschi contro il Paris Saint-Germain, per altro sua squadra da giovane. Un colpo di testa vincente su assist di Kimmich che non ha lasciato scampo a Keylor Navas. Al termine della gara, ai microfoni di Sky Sport, l'ex Juventus ha voluto commentare il grande trionfo ottenuto.Coman: "Grazie alla Serie A. Vittoria per mio amico che non c'è più"caption id="attachment 1011341" align="alignnone" width="765" Coman (getty images)/caption"È stata una serata magnifica, davvero straordinaria, soprattutto per me che ho segnato questo gol", ha commentato ...

