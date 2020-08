Bari, addio Vivarini: il tecnico non è stato confermato (Di lunedì 24 agosto 2020) Bari - Vincenzo Vivarini dice addio al Bari , dopo aver perso la finale playoff che poteva dire accesso alla Serie B. Ecco il comunicato dei galletti: "SSC Bari comunica la decisione di non confermare ... Leggi su corrieredellosport

Bari, addio a Teresa Longo: muore a 104 anni la nonna del quartiere San Paolo

Commozione e applausi per Sandro Mazzinghi

La salma dell'ex pugile campione del mondo è stata portata in corteo funebre in Duomo per la messa. Quattro gli interventi di commiato PONTEDERA — E' stata una lunga e commossa cerimonia l'addio al ca ...

Funerali Sandro Mazzinghi, i guantoni lo accompagnano nell'ultimo viaggio

Ultimo addio questa mattina nel duomo di Pontedera per Sandro Mazzinghi, ex campione del mondo di Pugilato scomparso sabato scorso. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino per la città. Tante pers ...

