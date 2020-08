Barcellona, Koeman dà il benservito a Suarez. Primo step per l'acquisto di Lautaro dall'Inter? (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Barcellona prepara grandi cambiamenti in attacco. Luis Suarez potrebbe andare via, al suo posto Lautaro Martinez dall'Inter Leggi su 90min

capuanogio : #Koeman ne fa fuori un altro dopo #Suarez. Anche #Vidal invitato a trovarsi una squadra dove andare perché non rien… - RaiSport : #Suarez ai saluti, rescissione vicina Il centravanti non rientrerebbe nei piani dell'#allenatore #Koeman ??… - CorSport : '#Barcellona, #Koeman vuole due esterni low cost: #DeSciglio possibile' ?? - esistenzialinte : RT @NonConoscoVG: MD: 'Koeman ha detto oggi a Suarez, Vidal e Rakitic che sono fuori dal Barcellona. Devono trovarsi una nuova squadra'. B… - ItaSportPress : Barcellona, Koeman avvisa: 'Sono uno che parla chiaro, messaggi brevi ma diretti...' - -