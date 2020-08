Baldur's Gate III ed il concetto di Inferno rappresentato nel gioco: parla lo studio (Di lunedì 24 agosto 2020) Questo mese avremmo dovuto mettere le mani sulla closed beta di Baldur's Gate III, ma sfortunatamente Larian studios ha rinviato il tutto al 30 settembre. Ad ogni modo, nonostante i giorni che ci separano dall'accesso anticipato, il CEO dello studio, Swen Vincke, spiega in un'intervista il concetto di Inferno e di come verrà rappresentato nel gioco."Sospetto fortemente che Wizards of the Coast si sia ispirata agli avvocati nello sviluppo dei demoni. Hanno un intero codice di leggi e quando si fa un patto, il patto è sacro. Bisogna stare molto attenti alla formulazione del contratto" afferma Vincke. "Attualmente, la moneta di scambio negli Inferi è l'anima di una persona. Incontrerete questo tipo di moneta all'inizio del ... Leggi su eurogamer

