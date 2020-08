Apocalisse a Verona: nubifragio con fiumi di ghiaccio e fango, i Video (Di lunedì 24 agosto 2020) L’alluvione che ha letteralmente coperto la città di Verona di grandine e acqua, ha spinto il governatore Zaia a chiedere lo stato di emergenza. “Su Verona in dieci minuti si è abbattuto qualcosa come l’equivalente della tempesta Vaia. Mai vista una furia del genere”. Sono le parole del sindaco della città scaligera, Federico Sboarina. La tempesta Vaia funestò la provincia nel 2018: acqua che scese ininterrottamente per cinque giorni distruggendo tutto quello che incontrava. L’equivalente dei dieci minuti di paura che ieri ha vissuto Verona e gran parte del Veneto. Un violento nubifragio ha colpito anche le province di Vicenza e Padova. Quella di Verona è la zona più devastata con la caduta di alberi e ... Leggi su chenews

