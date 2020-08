Violentissimo nubifragio, grandine e strade allagate. Le impressionanti immagini (Di domenica 23 agosto 2020) Pesanti disagi e danni a Verona, dove un violento nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio di oggi, domenica 23 agosto, intorno alle 17 sulla città e sulla provincia veneta. L'ondata di maltempo ha interessato diverse zone della città scaligera, dal centro storico al quartiere residenziale di Borgo Trento fino a Veronetta, rione ripetutamente colpito da nubifragi anche nelle settimane scorse. Colpita da un nubifragio anche la Valpolicella. # DUE VIDEO A FINE ARTICOLO Si segnalano alberi sradicati, grandine, strade allagate con l'acqua che ha raggiunto livelli allarmanti. Ancora da stimare eventuali conseguenze ai vigneti. Alcune automobili sono finite sotto acqua. In alcuni video pubblicati sui social si vedono l'acqua e la grandine che ... Leggi su howtodofor

Dopo aver transitato sulla Vallagarina intorno alle 17 il violentissimo nubifragio si è spostato raggiungendo Verona. Qui la città è stata investita da tantissima pioggia e da una grandinata fortissim ...Se nella nostra penisola sono in atto giornate calde e soleggiate alternate a temporali pomeridiani anche violenti, in altre zone d’Europa ma anche del mondo, sono in atto vere e proprie tempeste di p ...