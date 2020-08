Verona, Lazovic: «La spina dorsale è rimasta, ma sarà difficile ripetersi» (Di domenica 23 agosto 2020) Darko Lazovic ha parlato della prossima stagione che disputerà l’Hellas Verona L’Hellas Verona ha giocato una grandissima stagione con Ivan Juric in panchina e punterà a ripetersi nella nuova annata. A parlare del prossimo campionato, ai microfoni di Hellas Verona Channel, è stato Darko Lazovic. «Questo ritiro mi sembra l’ideale per prepararci al meglio, il campo è molto bello, dobbiamo solo lavorare giorno dopo giorno seguendo le indicazioni del mister per arrivare pronti al prossimo campionato. Qualcuno è andato, ma la spina dorsale della squadra è rimasta e ce la metteremo tutta; anche se sarà difficile ... Leggi su calcionews24

Verona, Lazovic: "Ripetersi non sarà facile" "Il ritiro di Santa Cristina? Mi sembra l'ideale per prepararci al meglio, il campo è molto bello, dobbiamo solo lavorare giorno dopo giorno seguendo le ...

