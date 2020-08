UFFICIALE – Esonero D’Aversa, arriva il comunicato del Parma (Di domenica 23 agosto 2020) Esonero D’Aversa, arriva il comunicato del Parma: il tecnico lascia per via della «mancata unità di intenti» con il club Roberto D’Aversa non è più l’allenatore del Parma. La società ducale – tramite un comunicato UFFICIALE – ha sollevato dall’incarico il tecnico. Ecco la nota integrale: «Il Parma Calcio 1913 comunica di aver sollevato Roberto D’Aversa dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Nelle ultime settimane sono infatti venute meno quella coesione, unità di intenti, sintonia ed entusiasmo reciproco alla base dei successi raggiunti insieme negli ultimi quattro anni. Nulla potrà comunque cancellare i traguardi indelebili ... Leggi su calcionews24

