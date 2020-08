Pisa, scomparsa maestra d’asilo. L’ex marito: “Torna a casa dalle tue figlie” (Di domenica 23 agosto 2020) Simona Bimbi, maestra d’asilo di 46 anni, è scomparsa. Martedì 18 agosto, intorno alle 8.45 del mattino, ha salutato le figlie, di 18 e 11 anni, ed è uscita di casa. Con la famiglia abita a Forcoli, in provincia di Pisa. Bimbi ha con sé la borsa con telefono e documenti, ma di lei si son perse le tracce da ormai 5 giorni. L’ex marito: “Simona torna a casa” Simona Bimbi ha preso la sua Hyundai i10 bianca ed è scomparsa. Non si conoscono i suoi movimenti dopo che ha lasciato la sua casa a Forcoli. Maurizio Cheli, ex marito da circa un anno, ha lanciato un appello per ritrovarla, scrive Repubblica: “Torna a casa, i problemi si risolvono”. Cheli ... Leggi su thesocialpost

