Le cose da non avere in comune con il partner per una relazione felice (Di domenica 23 agosto 2020) Gli opposti si attraggono e i simili si amano, ma a quanto pare, il vero successo di una relazione duratura e felice sta nelle differenze che esistono tra i partner. Sembra proprio, infatti, che le diversità in amore siano il vero segreto della felicità, perché sono queste che consentono di mantenere gli spazi personali di una persona e quella individualità che non dovrebbe mai sparire. Intendiamoci, la complicità, così come il fatto di sentirsi parte di una relazione è fondamentale per la coppia, così come sono importanti la reciprocità, l’alleanza, il dare e avere e infine, il sentirsi una squadra. Ma una relazione, non dimentichiamolo mai, ha anche bisogno di spazi. Un atto doveroso da parte di entrambi i ... Leggi su dilei

