Inter, ora serve soltanto serenità e rispetto al Max (Di domenica 23 agosto 2020) Antonio Conte incontrerà molto presto i vertici dell’Inter. E sarà un summit decisivo per tirare le somme, malgrado un contratto ricchissimo da 12 milioni netti a stagione fino al 2022. Se Zhang capirà ulteriormente che l’allenatore, stressato da una stagione impegnativa e caratterizzata da troppi assalti verbali alla proprietà, non avrà più voglia di continuare, allora si troverà una soluzione che possa andare bene a tutti. Le parole di Conte sembrano, sono, l’anticamera dell’addio ma ora bisognerà passare dalla teoria alla pratica. E’ giusto, comunque, aspettare. Anche se le sue richieste sono improponibili, a maggior ragione dopo una stagione da grossi investimenti e zero trofei. Allegri è ovviamente il primo e unico candidato alla successione in caso di risoluzione del ... Leggi su alfredopedulla

