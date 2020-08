Incendi Sardegna: rogo nella periferia di Nuoro, chiusa la statale 129 (Di domenica 23 agosto 2020) Un Incendio si è sviluppato dal tardo pomeriggio nella periferia di Nuoro. Le fiamme sono partite dalla pineta di ‘Ugolio’, nella parte settentrionale della città. I pericoli per la circolazione stradale hanno consigliato di chiudere la statale ‘129’ Nuoro-Macomer. Mentre sono percorribili, perché non interessate all’Incendio, sia lo scorrimento veloce Abbasanta-Nuoro-Olbia e sia la ‘389’ Nuoro-Arbatax. Le operazioni antIncendio sono portate avanti dal Corpo forestale della Regione e dai Vigili del fuoco, con l’aiuto di diversi volontari. Mentre la polizia stradale è impegnata nelle operazioni di smistamento del traffico e ... Leggi su meteoweb.eu

sole24ore : Sardegna nella morsa degli incendi:?in fiamme oltre 6mila ettari di terreno - AlguerIT : SARDEGNA Sempre troppi incendi nell´Isola - lavizzara : In #Sardegna se non ci sono i sequestri e gli incendi c'è il contagio da #COVID?19. Chi va su quello scoglio nel Me… - cagliaripad : Ventidue incendi bruciano la Sardegna. Mezzi aerei a Seui, Sarule, Iglesias e Sinnai - cagliaripad : Incendi, è allerta in Sardegna: lunedì bollino arancione -