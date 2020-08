Il pugno duro di Musumeci sui migranti. "Pronto a sgomberare gli hotspot" (Di domenica 23 agosto 2020) AGI - Nello Musumeci usa il pugno duro sul fronte migranti. Il presidente della Regione Sicilia intende firmare un'ordinanza per lo sgombero di tutti i centri d'accoglienza presenti sull'isola ed è Pronto a sfidare il governo nazionale. "C'è una sottovalutazione del fenomeno" "La Sicilia non può continuare a subire questa invasione di migranti. Tra poche ore sarà sul mio tavolo l'ordinanza con cui dispongo lo sgombero di tutti gli hotspot e dei centri di accoglienza esistenti. Si attivi un ponte-aereo immediatamente e si liberi la Sicilia da queste vergognose strutture, iniziando da Lampedusa", ha detto. "Le regole europee e nazionali sono state stracciate. L'Europa fa finta di niente e il governo nazionale ha deciso - ... Leggi su agi

