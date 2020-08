Formula 1, l’ammissione di Helmut Marko: “Ricciardo voleva fare una scommessa con me” (Di domenica 23 agosto 2020) Daniel Ricciardo è un tipo che ama molto le scommesse, soprattutto quando coinvolgono persone a lui vicine. Alexander Hassenstein/Getty ImagesL’australiano quest’anno ha messo alla prova Cyril Abiteboul, scommettendo con lui un tatuaggio nel caso riuscisse a conquistare il primo podio con la Renault quest’anno. Una sfida che il driver di Perth aveva paventato anche ad Helmut Marko, senza però convincerlo: “è venuto da me con questa idea del tatuaggio – le parole del consulente Red Bull a Motorsport-Total.com – l’ho rifiutata perché non mi farò mai un tatuaggio in vita mia. In passato invece avevamo scommesso 1000 euro che entro il 2019 il posto di Valtteri Bottas in Mercedes sarebbe stato libero. Ho vinto io e mi sono dovuto fare pagare con piccole rate, ... Leggi su sportfair

