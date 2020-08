E’ allerta ad Haiti per l’uragano Laura: “pronti ad eventuali evacuazioni” (Di domenica 23 agosto 2020) Le autorita’ Haitiane hanno invitato la popolazione alla prudenza mentre si avvicina l’uragano Laura. Gli abitanti delle zone piu’ a rischio dovranno tenersi pronti ad evacuare in caso di necessita’, portando con se’ le mascherine e rispettando il distanziamento sociale. La tempesta, preannunciata da piogge sparse e vento, potrebbe sfociare oggi in violenti acquazzoni su gran parte del Paese, con relative inondazioni. Da venerdi’ Haiti e’ in allerta arancione per la tempesta tropicale Laura, i cui venti si sono rafforzati durante il passaggio a sud di Porto Rico sabato mattina. L’allerta tiene anche conto delle misure anti Covid-19. Sebbene il virus abbia fatto relativamente poche vittime nel Paese, con 8.050 casi risultati positivi ... Leggi su meteoweb.eu

