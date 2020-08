Covid Lombardia, 239 contagi e 4 morti. Gallera: due terzi dei casi dall'estero (Di domenica 23 agosto 2020) I casi di coronavirus in Lombardia tornano a superare quota 200: sono infatti 239 i nuovi positivi con 13.663 tamponi effettuati. Ieri erano stati 185 con 12.957 tamponi. I nuovi decessi sono 4 per... Leggi su ilmattino

