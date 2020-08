Boom di biciclette sui treni svizzeri (Di domenica 23 agosto 2020) Le FFS ne trasportano fino a 15'000 al giorno. A luglio è stato registrato un aumento del 40% rispetto al 2019 Leggi su media.tio.ch

BERNA - Sono in molti coloro che quest'anno hanno scelto di passare le vacanze in Svizzera, anche in sella a una bicicletta. Lo sanno bene le FFS, che in questi mesi estivi sono confrontati con un ver ...Arrivati senza troppo battage pubblicitario la scorsa settimana, i monopattini elettrici hanno già conquistato le simpat ...