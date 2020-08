Benevento, altri due casi positivi al Coronavirus dopo il quarto ciclo di tamponi (Di domenica 23 agosto 2020) Nel Benevento, dopo il quarto ciclo di tamponi, sono stati trovati altri due casi positivi al Coronavirus. Il comunicato Due giorni fa il Benevento aveva comunicato di aver trovato un caso di positività al Coronavirus. Oggi, con un comunicato ufficiale, il club campano ha annunciato di aver trovato altri due casi positivi che ora sono in quarantena. COMUNICATO – «Il Benevento Calcio comunica che, nel ritiro di Seefeld in Austria, la squadra ha ripreso la preparazione a gruppo, nel pieno rispetto delle norme Covid-19, e che si è aggregato alla comitiva il difensore Daam Foulon. In merito alla ... Leggi su calcionews24

Due giorni fa il Benevento aveva comunicato di aver trovato un caso di positività al Coronavirus. Oggi, con un comunicato ufficiale, i COMUNICATO – «Il Benevento Calcio comunica che, nel ritiro di See ...

SEEFELD - Non arrivano buone notizie dal ritiro del Benevento: i sanniti, dopo aver rivelato ieri la positività al coronavirus di un giocatore della rosa di Pippo Inzaghi, annunciano oggi altri due po ...

