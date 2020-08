Bayern-PSG, colossi diversi per DNA: differenze e punti in comune tra le due corazzate (Di domenica 23 agosto 2020) Quella di stasera non sarà una finale di Champions League come le altre, bensì una sfida tra due club molto diversi. Accomunati, però, da qualche somiglianza Leggi su 90min

DiMarzio : #PSGBayern, comunque andrà sarà triplete. I precedenti - tuttosport : ?? La prima pagina di oggi di #Tuttosport ?? ?? #CR7: #Dzeko si! ?? #Inter, Max è pronto ?? #Psg-#Bayern spettacolo: è… - GoalItalia : Il giorno del giudizio è arrivato ?? PSG o Bayern Monaco: chi vince la Champions? ?? - fila_12 : RT @AlanBisio: Le probabili formazioni di stasera in costo d'acquisto (milioni di €) #UCLfinal #PSG (4-3-3): ????15; ????37, ????42, ????0, ????5;… - bm_juanka : RT @GravesenRM: Solo le pido al Bayern que le meta una paliza al PSG -