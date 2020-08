Bayern Monaco campione d’Europa: il Psg battuto 1-0 in finale. Vittoria ineccepibile, dopo una Champions dominata dai tedeschi (Di domenica 23 agosto 2020) “Alla fine vincono i tedeschi“: e se Lineker, nel 1990, lo diceva in modo quasi spregiativo, stasera la Vittoria del Bayern Monaco in Champions è ineccepibile. È ineccepibile che i bavaresi siano campioni d’Europa per la sesta volta, dopo una finale dominata contro il Paris Saint Germain. Segna l’ex juventino Koman in una gara che vede raramente il Psg pericoloso: in quei rari casi in cui i francesi si affacciano in avanti, sbattono su quel meraviglioso portiere che è Neuer o su un Bayern sistemato alla perfezione in campo. Non è un caso se i tedeschi hanno vinto tutte le partite di questa strana Champions, prima e ... Leggi su ilfattoquotidiano

