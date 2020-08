Vacanze nei paesi a rischio, oltre il 3% dei liguri è positivo. Tutti in fila ai “drive in” per i test del Covid–19 (Di domenica 23 agosto 2020) Tamponi nei punti drive in al rientro da Grecia, Spagna, Croazia e Malta Genova, si presentano in 2500. Ma molti evitano. Asintomatico il 99% Leggi su ilsecoloxix

