Ufficiale: Carlos Doncel al Ponferradina (Di sabato 22 agosto 2020) Il Ponferradina ha raggiunto un accordo con il Valladolid per il trasferimento del 23enne esterno sinistro catalano Carlos Doncel, come confermato dal club. “SD Ponferradina ha raggiunto un accordo con il Real Valladolid per il prestito di Carlos Doncel (Cabrera de Mar, Barcellona, ​​1996). Il nuovo calciatore bianconero gioca come ala sinistra e si è distinto la scorsa stagione con la controllata Blanquivioleta. Doncel si è formato nella prolifica cava dell’FC Damm. Con il Club Lleida Esportiu ha avuto modo di debuttare in Seconda Divisione B a soli 19 anni. Nel suo primo anno nella categoria, ha partecipato a 16 partite in una campagna in cui la sua squadra è riuscita a competere nella fase di promozione alla Seconda ... Leggi su alfredopedulla

NapoliForever_ : @PresMoratti Nel frattempo il profilo ufficiale della Liga fa i pompini a Diego Carlos quando ha causato un rigore… - NewsTuttoC : UFFICIALE - Seregno, nuovo innesto per Franzini: arriva Carlos França - Biagio130590 : Mario Somma è ufficialmente il nuovo tecnico del Potenza. Saluta dopo tre anni il capitano Carlos França. - zazoomblog : Ufficiale: Carlos Pomares è un giocatore del Tenerife - #Ufficiale: #Carlos #Pomares - clikservernet : Ufficiale: Carlos Pomares è un giocatore del Tenerife -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Carlos Ufficiale: Carlos Doncel al Ponferradina alfredopedulla.com Corinna Larsen, chi è l’amante di Juan Carlos: due mariti, conobbe il re a caccia

Galeotto fu il Duca di Westminster. E già perché pare che la scintilla tra re Juan Carlos e la bionda Corinna Larsen, sia scattata proprio in una vasta e aristocratica tenuta di caccia, riconducibile ...

Corinna Larsen, chi è amante re Juan Carlos/ “Voleva sposarmi, con Sofia un accordo”

Corinna Larsen, chi è l’amante di re Juan Carlos: il loro primo incontro e le parole della nobile tedesca alla Bbc. “Voleva sposarmi” Corinna Larsen, chi è amante re Juan Carlos (Foto Instagram) Nelle ...

Galeotto fu il Duca di Westminster. E già perché pare che la scintilla tra re Juan Carlos e la bionda Corinna Larsen, sia scattata proprio in una vasta e aristocratica tenuta di caccia, riconducibile ...Corinna Larsen, chi è l’amante di re Juan Carlos: il loro primo incontro e le parole della nobile tedesca alla Bbc. “Voleva sposarmi” Corinna Larsen, chi è amante re Juan Carlos (Foto Instagram) Nelle ...