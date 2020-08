Turchia: Istanbul, anche il Museo Karye Cami di Chora, monastero di Cristo Salvatore, verrà trasformato in moschea (Di sabato 22 agosto 2020) La sua decisione è stata pubblicata ieri sulla gazzetta ufficiale, come ricorda Asia News. Il decreto di Erdogan si basa sulla decisione presa dal Consiglio di Stato nel novembre 2019, secondo cui l'... Leggi su agensir

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha deciso di trasformare in moschea il museo Kariye Cami, conosciuto anche come monastero di Cristo Salvatore a Chora. La sua decisione è stata pubblicata ieri ...Atene, 22 ago 13:39 - (Agenzia Nova) - La presidente greca Katerina Sakellaropoulou ha condannato la decisione del governo turco di trasformare l'ex chiesa ortodossa di San Salvatore in Chora a Istanb ...