Traffico Roma del 22-08-2020 ore 18:30 (Di sabato 22 agosto 2020) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione possibili rallentamenti per un incidente avvenuto in via Edoardo Arnaldi all’altezza di via Gian Antonio Maggi per un altro incidente avvenuto in via Prenestina Nuova il Traffico è rallentato presso via di Rocca Cencia direzione Roma Centro lavori in corso a San Giovanni fino al prossimo 30 settembre cambiamenti per la viabilità largo Brindisi via Taranto attenzione alla segnaletica sulla linea B della metropolitana Fino al 23 agosto per lavori nella stazione di au ferma il servizio interrotto tra le stazioni di EUR Magliana e Laurentina i treni in questo tratto sono sostituiti dalla linea bus mb4 il servizio tra le stazioni di our Magliana e Rebibbia Jonio resta regolare per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto ... Leggi su romadailynews

Anti_antilazio : @ed_willock @Sofiajeanne @marioricciard18 @repubblica Mi sa che non ha mai messo piede a Roma. Lo smart working è u… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 22-08-2020 ore 18:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Santa Maria Capua Vetere (Km 729) e A1 Svincolo C… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2020 ore 18:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - TrafficoA : A1 - Orvieto-Chiusi - Traffico Rallentato A1 Firenze-Roma Traffico Rallentato tra Orvieto e Chiusi per traffico intenso -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 22-08-2020 ore 13:30 RomaDailyNews Traffico autostrade oggi in tempo reale/ Coda di 6 km sulla A22 tra Carpi e Bivio A1

Il weekend del controesodo è cominciato e le autostrade italiane sono già interessate da forti incrementi del traffico. Bollino rosso nelle giornate di oggi, sabato 22 agosto 2020, e domani, domenica ...

Controesodo, traffico in aumento negli ultimi weekend di agosto

22 agosto 2020 Nel fine settimana di controesodo con previsione di 'bollino rosso', Viabilità Italia, registra già da stamani incidenti, code e traffico intenso nella rete autostradale. Un incidente s ...

Il weekend del controesodo è cominciato e le autostrade italiane sono già interessate da forti incrementi del traffico. Bollino rosso nelle giornate di oggi, sabato 22 agosto 2020, e domani, domenica ...22 agosto 2020 Nel fine settimana di controesodo con previsione di 'bollino rosso', Viabilità Italia, registra già da stamani incidenti, code e traffico intenso nella rete autostradale. Un incidente s ...