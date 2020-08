#StorieGuerriere, un anno di battaglie di portavoce e attivisti sul territorio (Di sabato 22 agosto 2020) #StorieGuerriere è la rubrica del Blog delle Stelle dedicata alle iniziative portate avanti in questi anni da attivisti e portavoce locali del MoVimento 5 Stelle che hanno generato risultati positivi concreti e tangibili per il loro territorio o per i cittadini che lo abitano. L’impegno e la generosità di cittadini attivi che hanno portato un valore aggiunto per il nostro Paese.Inviate la vostra storia guerriera a bit.ly/storieguerriere Le storie guerriere sono storie che ci insegnano come con forza e tenacia sia possibile cambiare realmente le cose. Storie che possono essere di ispirazione ed esempio. Sono le storie guerriere portate avanti sul territorio dai portavoce e attivisti del MoVimento 5 Stelle. Storie che ... Leggi su ilblogdellestelle

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #StorieGuerriere anno Nel M5s vietato lodare il municipio della "traditrice" Lozzi: il blog rimuove la mini differenziata del Tuscolano

Una best practice da raccontare, lodare e poi diffondere. Anzi no, non se proviene da una consigliera grillina che appoggia la presidente "traditrice". Così il Blog delle Stelle prima osanna il mini m ...

Una best practice da raccontare, lodare e poi diffondere. Anzi no, non se proviene da una consigliera grillina che appoggia la presidente "traditrice". Così il Blog delle Stelle prima osanna il mini m ...