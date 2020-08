Quando fare debito non è solo una cosa buona, ma è anche necessaria (Di sabato 22 agosto 2020) Il governo italiano, come tutti i governi, si deve muovere oggi tenendo conto dei molti elementi di incertezza che costituiscono la realtà con la quale convivere. Non sappiamo quale sarà l’evoluzione della pandemia in Italia, in Europa e nel resto del mondo, al quale siamo strettamente interconnessi Leggi su ilfoglio

Ultime Notizie dalla rete : Quando fare Quando fare debito non è solo una cosa buona, ma è anche necessaria Il Foglio Simona Bimbi scomparsa, il giallo della maestra d’asilo 46enne svanita nel nulla nel Pisano

PISA – Uscita da casa e svanita nel nulla. Non in una notte fredda e tragica come quella di Roberta Ragusa (con la quale condivide età e luoghi, la provincia di Pisa), ma in una mattina di sole del 18 ...

Referendum costituzionale sul taglio del parlamento: perché No

Cominciamo da qui, dai soldi, perché è l’argomento «forte» del Movimento 5 Stelle, sebbene non originale. Quattro anni fa, infatti, era stato il Pd (Renzi) a scrivere sui suoi manifesti che «Basta un ...

