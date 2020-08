Paura in Via Medina, lancio di bottiglie contro un autobus: un ferito (Di sabato 22 agosto 2020) E’ rimasto ferito a un occhio l’autista del bus R2 che è stato oggetto del lancio di alcune bottiglie da parte di sconosciuti a Napoli, in via Medina. lancio di bottiglie contro un bus a Napoli, ferito da schegge il conducente: lo rende noto la Fit Cisl Campania. Secondo la ricostruzione del sindacato, ieri sera, … Leggi su 2anews

Ultime Notizie dalla rete : Paura Via Trovano un serpente nel garage: paura in via Monte Faito Il Messaggero Torino, torna la paura del virus: in 400 all'Amedeo di Savoia attendono il tampone

Quattrocento tamponi in un giorno soltanto davanti all'ospedale Amedeo di Savoia, dove i punti prelievo per il test Covid ieri sono diventati sei. Spostati in gazebo al di là del cancello per evitare ...

Napoli: uccisa da pirata strada, fermato conducente scooter

E' accaduto a Sant'Antimo. A investire la donna è stato uno scooter con due persone a bordo. Identificato grazie a telecamere e testimonianze Vicenza, arrestato il pirata della strada che ha travolto ...

