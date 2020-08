Neymar: «Vincere con il PSG sarebbe speciale. Messi e Ronaldo? Sono di un altro pianeta» (Di sabato 22 agosto 2020) Neymar ha parlato ai microfoni del Daily Star alla vigilia della finale di Champions League contro il Bayern Monaco Neymar ha parlato ai microfoni del Daily Star alla vigilia della finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Queste le sue parole riportate da Sport.es. PSG – «I proprietari hanno un grande progetto e parte di quel progetto deve essere quello di diventare considerati i migliori in Europa. Non siamo mai stati più vicini di quanto siamo ora, ma dobbiamo mantenere la nostra concentrazione». CHAMPIONS – «Vincere la Champions League è qualcosa di speciale, io lo so. Ma vincerla con il PSG significherebbe entrare nella storia, ed è esattamente per quello che Sono venuto qui. Il Bayern sarà un test molto importante per noi, ma ci ... Leggi su calcionews24

