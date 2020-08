Navalny in Germania: in coma, condizioni stabili (Di sabato 22 agosto 2020) E' arrivato in Germania l'aereo con a bordo l'oppositore russo Aleksei Navalny, ridotto in coma e attaccato a un ventilatore da un misterioso malore giovedì scorso. Il suo stato di salute è stabile, sostiene il direttore della ong tedesca Cinema for Peace, che ha noleggiato l'aereo che da Omsk ha portato Navalny a Berlino, dove è ricoverato in un ospedale locale Leggi su firenzepost

ilpost : L'oppositore di Putin, in coma da ieri per un sospetto avvelenamento, avrebbe dovuto essere portato in Germania per… - LiaQuartapelle : È oltremodo crudele la cortina di disinformazione con cui le autorità russe stanno nascondendo le reali condizioni… - Agenzia_Ansa : #Navalny, i medici russi vietano il trasferimento in Germania - marcoregni : RT @celenostalgia: Forse, e soprattutto, clamore mediatico come tante vicende simili di cui viene data una lettura sbrigativa e superficia… - fefewoelk : RT @udogumpel: #Navalny arrivato in #Germania. Speriamo che non sia troppo tardi per scoprire la causa, che familiari e medici personali so… -

Ultime Notizie dalla rete : Navalny Germania Navalny è in Germania. I medici in Russia, ‘Nessun veleno nel sangue’

Malore per il leader dell’opposizione in Russia Aleksej Navalny. La portavoce parla di avvelenamento, i medici: Nessun veleno nel sangue. Torna in prima pagina il leader dell’opposizione russa Aleksej ...

Navalny in volo verso la Germania. Sospetto avvelenamento, Mosca nega tutto

L'oppositore russo è stato colto da un misterioso malore due giorni fa e ricoverato in coma in un ospedale siberia è partito a bordo di un aereo di una ong. Con lui la moglie Yulia. Sarà curato in un ...

