Naruhito e Masako del Giappone, una (tormentata) favola imperiale (Di sabato 22 agosto 2020) Quello di Naruhito per Masako vero colpo di fulmine. Complici gli ottimi risultati ad Harvard e l’inglese perfetto, l’allora aspirante diplomatica nel 1986 fu invitata a un tè in onore dell’Infanta Elena di Spagna, in visita ufficiale a Tokyo. Per il futuro imperatore vedere quella bella ragazza e innamorarsene perdutamente fu tutt’uno. Ma lei, una laurea in economia a Harvard e una in legge all’università di Tokyo, abituata al jet set internazionale, non voleva rinunciare alla sua libertà, che sapeva avrebbe perso entrando a fare parte della famiglia reale. Naruhito dovette corteggiarla per sette anni. Masako, dopo aver rifiutato due proposte di nozze, sotto le pressioni del padre e della augusta imperatrice Michiko sua futura suocera alla fine disse «sì». Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : Naruhito Masako La confessione di Naruhito: «Masako continua a lottare contro la depressione» Vanity Fair.it Naruhito e Masako del Giappone, una (tormentata) favola imperiale

Dopo le nozze da fiaba la sposa, causa la vita da prigioniera a corte e le pressioni perché mettesse al mondo un figlio maschio, è caduta in una depressione mai risolta. Ma il marito è sempre rimasto ...

Il Regno Unito commemora i 75 anni del "VJ Day", triste pagina della storia militare britannica

Il 15 agosto il Regno Unito commemora il "Victory over Japan Day", conosciuto come "VJ Day", il giorno in cui - con la resa del Giappone - si concluse la Second ...

Dopo le nozze da fiaba la sposa, causa la vita da prigioniera a corte e le pressioni perché mettesse al mondo un figlio maschio, è caduta in una depressione mai risolta. Ma il marito è sempre rimasto ...Il 15 agosto il Regno Unito commemora il "Victory over Japan Day", conosciuto come "VJ Day", il giorno in cui - con la resa del Giappone - si concluse la Second ...