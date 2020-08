MotoGP, qualifiche del Gp di Stiria: Pol Espargaro davanti a tutti, la Ktm è in pole. Caduta per Rossi: ecco dove partirà (Di sabato 22 agosto 2020) Pol Espargaro su Ktm conquista la pole position del Gp di Stiria. Sul tracciato austriaco la scuderia di casa riesce a portare una moto davanti a tutti, dopo una qualifica che ha mostrato grande equilibrio tra tutti i piloti in pista. In seconda posizione infatti c’è un’altra sorpresa: il giapponese Nakagami con la Honda. Terzo arriva Zarco con la Ducati, che però sarà penalizzato per lo scontro con Morbidelli della scorsa settimana e partirà dai box. Assenti e in difficoltà solo le Yamaha, mentre anche la Suzuki piazza Mir in quarta posizione. Dopo lo spagnolo arriva Miller: un’altra Ducati clienti che si piazza davanti alle Rosse del team ufficiale. Poi c’è appunto Vinales, prima delle Yamaha sulla ... Leggi su ilfattoquotidiano

