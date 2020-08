Mina oggi, cosa fa? Vita riservata a Lugano con il marito e niente più viaggi (Di sabato 22 agosto 2020) La Vita di Mina oggi è molto diversa da un tempo, l’artista italiana sembra che non si conceda più di viaggiare e ormai vive in ritiro con il marito in Svizzera. Mina, all’anagrafe Anna Maria Mazzini, si è ormai ritirata dalle scene nel 1978 e da allora è difficilissimo vederla di fronte alle telecamere. La … L'articolo Mina oggi, cosa fa? Vita riservata a Lugano con il marito e niente più viaggi è apparso prima sul sito viaggiNews.com Leggi su viagginews

La vita di Mina oggi è molto diversa da un tempo, l’artista italiana sembra che non si conceda più di viaggiare e ormai vive in ritiro con il marito in Svizzera. Mina, all’anagrafe Anna Maria Mazzini, ...

