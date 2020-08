Mercato Juventus, addio in vista: lo United piomba sul bianconero (Di sabato 22 agosto 2020) Mercato Juventus – Juventus da rifondare. Tanti sono i volti pronti a partire da Torino, Paratici è chiamato a fare una vera e propria rivoluzione. Matuidi è già partito, Perin e Pjaca in cerca di sistemazioni, Higuain e Khedira pronti a rescindere. Rimangono da piazzare, De Sciglio, Rugani e Douglas Costa. Il brasiliano ha deluso per continuità fisica, così da esser messo sul Mercato, cercando di non fare minusvalenza. Mercato Juventus, Douglas Costa verso l’addio Le strade di Douglas Costa e della Juventus potrebbero ben presto dividersi. Secondo gli ultimi rumors d’Oltremanica, infatti, la dirigenza bianconera è al lavoro per cercare di piazzare la cessione del ... Leggi su juvedipendenza

