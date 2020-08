Inter, Pellegrini: "Conte? Gli allenatori passano il club resta" (Di sabato 22 agosto 2020) MILANO - " I presidenti passano, gli allenatori passano, il club resta: si troverà la soluzione giusta ". Così Ernesto Pellegrini , ex presidente dell' Inter , all'indomani del ko della squadra nella ... Leggi su corrieredellosport

"Fiducia in Marotta e Antonello" "Lo sfogo di Conte non l'ho capito, mi spiacerebbe molto se avesse problemi in famiglia che ovviamente viene prima di tutto", ha ancora dichiarato l'ex presidente.

"Lo sfogo di Conte non l'ho capito, mi spiacerebbe molto se avesse problemi in famiglia che ovviamente viene prima di tutto", ha ancora dichiarato l'ex presidente. "Mi auguro che tutto si possa risolv ...

