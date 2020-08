Inter Conte, l’allenatore lascia? I dubbi del tecnico nerazzurro (Di sabato 22 agosto 2020) Inter Conte, l’allenatore lascia? I dubbi del tecnico nerazzurro dopo la sconfitta in finale, lo strappo non è stato ricucito Ormai lo strappo è inevitabile. Antonio Conte, allenatore dell’Inter, sta meditando l’addio, come riportato sulla prima pagina dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Serve sicuramente chiarezza dopo il ko in finale, ma le parole sono chiarissime: Antonio Conte è sempre più lontano dai nerazzurri. Ora bisognerà riposarsi in vista della prossima stagione, poi si potrà pensare al futuro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Inter : ?? | FORMAZIONE Ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte per la #UELfinal! ?? #SivigliaInter #UEL… - UEFAcom_it : ??? Antonio Conte carica così l'Inter in vista della finale di @EuropaLeague ?????? #UEL | #UELfinal | @Inter - Corriere : Conte ha costruito la squadra più forte d’Italia. Adesso deve crescere del tutto anche ... - grandemourinho : RT @ziotri: Inizierei a farmi più di qualche domanda su #Conte, dopo aver abbandonato: Juventus, Italia, Chelsea e molto probabilmente Inte… - mauriziomeland2 : RT @StayBombes: Ma sono l'unico a dirlo? posso? I miei complimenti e un grazie a questa squadra che non si è arresa mai e ha fatto una bell… -