Inter-Conte, addio al veleno. Pronta un’altra staffetta con Allegri sotto luci di San Siro? (Di sabato 22 agosto 2020) Inter e Conte ad alta tensione. La sconfitta nella finale di Europa League ha fatto riesplodere in pieno il conflitto tra Conte ed il club. E tutto lascia presagire che Conte non sarà l'allenatore dell'Inter nella prossima stagione. Uno dei candidati più accreditati alla successione è Allegri che di Conte aveva già preso il posto alla Juventus. La staffetta pare destinata a ripetersi anche all'ombra della Madonnina. Il rapporto tra Conte e la società non è mai stato idilliaco. Conte, more solito, ha chiesto ed ottenuto investimenti e calciatori importanti. Ed uno stipendio stratosferico. Purtroppo i risultati di Conte hanno deluso la proprietà. ... Leggi su optimagazine

Inter : ?? | FORMAZIONE Ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte per la #UELfinal! ?? #SivigliaInter #UEL… - UEFAcom_it : ??? Antonio Conte carica così l'Inter in vista della finale di @EuropaLeague ?????? #UEL | #UELfinal | @Inter - Corriere : Conte ha costruito la squadra più forte d’Italia. Adesso deve crescere del tutto anche ... - luca5587 : @gippu1 Un'esperienza Inter è narrazione di Conte. Che hanno vinto UEL nel Siviglia solo 2. Il resto è retorica di… - Interismo4 : Ma io non dimentico chi vedeva in lui l'ancora di salvezza finale. Come se fosse per noi l'ultima spiaggia, io non… -