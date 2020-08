Gmail: Google ha risolto un grave bug dopo ben 137 giorni dalla scoperta (Di sabato 22 agosto 2020) Google ha recentemente risolto un bug critico di Gmail dopo ben 137 giorni dalla scoperta del problema Mentre gli utenti nella giornata di ieri faticavano ad utilizzare i servizi di Gmail durante la giornata, Google ha corretto un bug critico che avrebbe potuto consentire ad alcuni esperti malintenzionati di inviare e-mail contraffatte. L’azienda ha impiegato ben 137 giorni per sistemare il bug dopo che il ricercatore di sicurezza Allison Husain lo ha segnalato per la prima volta alla società. Il bug critico di Gmail Husain ha notato che il bug non consentiva il classico spoofing delle email che vieta l’inserimento di valori nulli nel campo del ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : Gmail: #Google ha risolto un grave bug dopo ben 137 giorni dalla scoperta #tuttotek - Asgard_Hydra : Gmail, dopo 137 giorni finalmente Google risolve una falla di sicurezza - GestProcessi : RT @HDblog: Gmail: falla di sicurezza presa in carico solo dopo 137 giorni dalla scoperta - silvanomarioni : Google corrregge i recenti problemi di sicurezza di Gmail. #gmail #spoofing #spf #dmarc - HDblog : RT @HDblog: Gmail: falla di sicurezza presa in carico solo dopo 137 giorni dalla scoperta -