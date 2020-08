Fratelli d’Italia, dimissioni Mastrofrancesco: Febbraro chiede a Paolucci di respingerle (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Apprendo dalla stampa delle dimissioni di Giovanni Mastrofrancesco dalla carica di presidente del circolo cittadino di FDI a Sant’Agata de’ Goti. Il circolo saticulano, con l’impegno e il prezioso aiuto di Mario Meccariello, ha da sempre svolto un buon lavoro, senza mai risparmiarsi, dimostrando coerenza e impegno nell’apertura della sede locale e nelle sfide elettorali. Spero vivamente che il presidente provinciale Paolucci voglia respingere le dimissioni di Mastrofrancesco, dimostrando coesione e volontà di dialogo interno, soprattutto in questa importante e difficile campagna elettorale.” Così in una nota stampa Alberto Febbraro, portavoce del circolo Fratelli ... Leggi su anteprima24

