Focolaio in albergo, il Napoli cambia struttura per il raduno (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Napoli ha dovuto cambiare hotel per il raduno, a causa di un Focolaio da Covid-19. L’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ apre con la notizia del cambio d’albergo per il raduno del Napoli. Ecco quanto riporta il quotidiano sportivo: “Appuntamento al San Paolo, alle 16 di domani, per avviare il protocollo sanitario – procedere con i tamponi e il sierologico – e poi un salto in albergo, a Palazzo Caracciolo, prenotato di slancio dopo che nell’albergo destinato ad accogliere i calciatori s’è scoperta l’esistenza d’un Focolaio di Covid. Calendario amichevole arricchito: il 4 settembre, sfida con il Teramo ... Leggi su anteprima24

