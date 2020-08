F1, GP Belgio Spa 2020: orari e tv delle prove libere di venerdì 28 agosto (Di sabato 22 agosto 2020) Dopo una settimana di pausa a seguito della doppia gara di Silverstone e dell’appuntamento di Ferragosto a Barcellona, la Formula 1 riprende il proprio cammino dal Gran Premio del Belgio. Venerdì 28 agosto comincerà l’attività in pista con le prime due sessioni di prove libere che come di consueto andranno in scena alle ore 11:00 e 15:00. Le prove libere del GP del Belgio verranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili in streaming attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv disponibili per gli utenti abbonati al pacchetto sport. GP Belgio – Venerdì 28 agosto (DIRETTA SKY SPORT UNO e SKY SPORT F1) Ore 11:00, prove ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Belgio Spa F1, GP Belgio Spa 2020: orari e tv delle prove libere di venerdì 28 agosto Sportface.it Mercedes e Honda ottengono il rinvio del divieto "party mode"

Due Costruttori di motori hanno chiesto alla FIA di posticipare al GP d'Italia a Monza il divieto del "party mode" in qualifica, spostando di una settimana la decisione di obbligare le squadre ad usar ...

F1 | In Belgio la Red Bull promette battaglia alla Mercedes

In vista del GP del Belgio la Red Bull rilancia nuovamente la sfida nei confronti della Mercedes. A Spa Francorchamps ci saranno degli aggiornamenti tecnici per la RB16, nel tentativo di tenere aperta ...

