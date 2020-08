È morto Sandro Mazzinghi, l’ex campione di boxe aveva 81 anni (Di sabato 22 agosto 2020) Addio a Sandro Mazzinghi, l’ex pugile campione del mondo nel 1963 si è spento nella sua Pontedera a 81 anni dopo una breve malattia Addio a Sandro Mazzinghi, l’ex pugile campione del mondo superwelter nel 1963 si è spento oggi nella sua Pontedera, in provincia di Pisa, dopo una breve malattia. Il prossimo 3 ottobre avrebbe compiuto 82 anni. La famiglia ha dato notizia del decesso avvenuto nell’ospedale Lotti. Ci sarà anche l’esposizione della salma presso il Santuario del Santissimo Crocefisso di Pontedera mentre lunedì SI terranno i funerali, sempre in città. Il campione era stato ricoverato per ischemia circa dieci giorni fa, ma poi erano emerse delle ... Leggi su bloglive

