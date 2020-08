"Dispersa in mare, aiutateci a trovarla". Andrea Bocelli, il dramma in vacanza in Sardegna (Di sabato 22 agosto 2020) La cagnolina di Andrea Bocelli è Dispersa in mare in Sardegna. Il cantante e la moglie, disperati, hanno pubblicato un annuncio su Facebook affinché qualcuno riesca a dare una mano per ritrovarla. "Cari amici, questa volta vi scrivo per chiedervi un piccolo ma per noi grande aiuto. Pallina, il nostro piccolo levrierino italiano, risulta Dispersa in Sardegna nel tratto di mare che va da Liscia Ruja in comune di Arzachena fino a Baia Caddinas in comune di Golfo Aranci", scrive Bocelli. "Non porta guinzaglio, è molto affettuosa... Sarà solo, sicuramente, molto impaurita. Siamo addolorati e preoccupati per questa piccola creatura indifesa e per il suo destino - si ... Leggi su liberoquotidiano

opificioprugna : Andrea Bocelli ha perso il suo cane: “Pallina dispersa in mare”. L’avrà lanciato per fargliela riprendere. (Piero… - infoitcultura : Andrea Bocelli ha perso il suo cane: «Pallina dispersa in mare». L'appello social per ritrovarlo FOTO - SmorfiaDigitale : Andrea Bocelli ha perso il suo cane: Pallina dispersa in mare . L'appello social... - NewSicilia : Alle prime luci dell'alba l'#Etna ha espulso una nube di cenere vulcanica alta circa 4 chilometri sul livello del m… - osamustea : TW Alla fine abbiamo scoperto che a quanto pare l’elicottero cercava una persona dispersa in mare, la quale è stat… -