Coronavirus, contagi da rientri: ora è scontro fra regioni. Lazio e Sardegna verso intesa sui test (Di sabato 22 agosto 2020) Lazio e Sardegna starebbero lavorando su un accordo per tamponi per chi parte e chi arriva dall’isola. De Luca minaccia di chiudere i confini della Campania ma Toti e Bonaccini: niente blocchi. E alle Eolie assembramenti sui traghetti dei vacanzieri che lasciano le isole Leggi su ilsole24ore

MediasetTgcom24 : Coronavirus, è boom di contagi: 1.071 nuovi casi e 3 morti - borghi_claudio : Nel caso non aveste capito: l'inganno per tenere basse le percentuali dei contagi riferibili a migranti è non consi… - RaiNews : #Coronavirus, continua l'impennata dei contagi in #Italia. Per la prima volta dal 12 maggio si torna a superare quo… - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: - avespartacus : RT @LaGazzettaWeb: Coronavirus Italia, cresce curva contagi (+1071), calano decessi (+3) e ricoveri in terapia intensiva: una regione covid… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus contagi Coronavirus, superati gli 800mila morti per covid nel mondo Corriere della Sera Orgoglio Toscana si presenta, Giani: “E’ la lista della società civile”

Firenze – “Orgoglio Toscana è la lista della società civile nella coalizione”. Sotto il sole battente che arroventa le seggiole e sfianca anche qualcuno degli intervenuti il candidato del centrosinist ...

Non si ferma la crescita de contagi: superata quota mille. Boom di casi nel Lazio

Sono in totale 1071. Un forte aumento a cui non corrisponde, al momento, un peggioramento della situazione ospedaliera dove diminuiscono i malati in terapia intensiva. Difficoltà nei porti per i test ...

Firenze – “Orgoglio Toscana è la lista della società civile nella coalizione”. Sotto il sole battente che arroventa le seggiole e sfianca anche qualcuno degli intervenuti il candidato del centrosinist ...Sono in totale 1071. Un forte aumento a cui non corrisponde, al momento, un peggioramento della situazione ospedaliera dove diminuiscono i malati in terapia intensiva. Difficoltà nei porti per i test ...