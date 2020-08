Come fanno gli insetti volanti a sopravvivere alla pioggia? (Di sabato 22 agosto 2020) Cosa succederebbe se vi toccasse correre sotto una pioggia di coComeri che cadono a 10 metri al secondo? Probabilmente andreste poco lontano. Eppure, per un insetto, questa situazione è l’equivalente del volare sotto un acquazzone: Come fanno a uscirne vivi? A questa domanda ha cercato di rispondere il bioingegnere Sunghwan Jung, della Cornell University (Usa), riprendendo con telecamere ad alta velocità farfalle, falene e libellule (insetti più a rischio nella pioggia, avendo ali molto ampie), sotto a un temporale artificiale. Microesplosione. I 10mila fotogrammi al secondo delle riprese hanno svelato il mistero: le gocce d’acqua che colpiscono questi insetti “esplodono” in minute goccioline, che in gran parte continuano il ... Leggi su aciclico

borghi_claudio : I miei interventi stamattina ad Agorà. Ho sbugiardato #Ricciardi sui numeri ma niente, come se nulla fosse. Le ball… - fattoquotidiano : Flavio Tosi disse che tutto ciò che Salvini tocca “muore”, o meglio che il cazzaro usa gli altri come trampolini di… - AMorelliMilano : Le regionali fanno tanta paura e l’avvocato del popolo preme per l’inciucio dem-grillini, sognando di guidarlo... C… - Mario44623861 : Facciamo una petizione .. però mi chiedo come mai omicidi stupratori ladri non si fanno neanche una notte nelle pat… - marcomarkiori : @LorenaLVilla Dai però un po' fanno ancora ridere. Come Grillo. -

Ultime Notizie dalla rete : Come fanno Batteri possono letteralmente vivere di sola aria, ecco come fanno Notizie scientifiche.it Il Popolo della famiglia con Parcaroli

Lauretta Gianfelici ritira la candidatura da sindaca e il Popolo della famiglia e si unisce ai Civici per Macerata di Deborah Pantana nella lista “Civici per il Popolo della famiglia”. Come anticipato ...

Turchia, sostiene curdi, gay e riconosce il genocidio armeno: Canan Kaftantsioglou, la ‘Kamala turca’ che sfida il ‘Sultano’ Erdogan

Come Fatma Köse, presidente della sezione femminile del Chp ... In occasione dell’elezione dei vertici femminili del suo partito ha fatto un intervento carico di significati: “Non c’è mai una donna ...

Lauretta Gianfelici ritira la candidatura da sindaca e il Popolo della famiglia e si unisce ai Civici per Macerata di Deborah Pantana nella lista “Civici per il Popolo della famiglia”. Come anticipato ...Come Fatma Köse, presidente della sezione femminile del Chp ... In occasione dell’elezione dei vertici femminili del suo partito ha fatto un intervento carico di significati: “Non c’è mai una donna ...