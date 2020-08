"Cluster dei migranti importante": le vere cifre dei contagiati (Di sabato 22 agosto 2020) Sofia Dinolfo A far chiarezza sui numeri dei contagiati in Sicilia è l'assessore alla Sanità Ruggero Razza: a far salire il numero dei migranti sarebbe proprio la presenza dei migranti Sono dati che continuano ad aumentare quelli registrati in Sicilia relativamente al caso delle persone che risultano positive al coronavirus. Numeri che contribuiscono a mantenere alta l’allerta sul fronte sanitario e che invitano a non fare abbassare la guardia in un momento che potrebbe diventare ben presto critico. Questo perché, come fa sapere l'assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza, a dare un contributo al trend dei positivi in Sicilia, è la presenza di migranti affetti dalla malattia. "Relativamente ai contagi, in Sicilia- ha detto l’assessore regionale- abbiamo un ... Leggi su ilgiornale

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: in calo i nuovi casi con 320 contagi. In diminuzione anche i tamponi. Costante il numero dei morti co… - ibdi_it : Guida rapida all’utilizzo dei Cluster di argomenti (Topic Clusters) per migliorare il tuo SEO - XinhuaItalia : Il presidente Usa Donald Trump ha esortato le università a continuare la riapertura dei loro campus, malgrado i rap… - LaNotiziaQuoti : Le otto positività emerse nella casa di accoglienza in via del Leone tengono alta l'attenzione: pericolo di fuga de… - DanielaGarau1 : @a_iervolino @AnnamariaBiello @Meekong2 @ilmessaggeroit Sinceramente sono ottimista perché i cluster sono stati sub… -

Ultime Notizie dalla rete : Cluster dei Cluster di Porto Rotondo, uno dei dj è il figlio di Paola Perego La Nuova Sardegna Ordigno bellico trovato al porto di Palermo, lunedì riunione in prefettura: possibile evacuazione dei residenti

13:24Ordigno bellico trovato al porto di Palermo, lunedì riunione in prefettura: possibile evacuazione dei residenti 13:14Palermo, salma ricoperta di formiche in camera mortuaria al "Cervello" 13:09Ca ...

Coronavirus, allarme a Ostia: chiudono Kursaal e La Spiaggia

Il Lazio balza al secondo posto tra le regioni per numero di contagi e intanto a Ostia scatta l’allarme in due stabilimenti balneari. Nuovo picco ieri con 137 casi (Lombardia a quota 174) e oltre la m ...

13:24Ordigno bellico trovato al porto di Palermo, lunedì riunione in prefettura: possibile evacuazione dei residenti 13:14Palermo, salma ricoperta di formiche in camera mortuaria al "Cervello" 13:09Ca ...Il Lazio balza al secondo posto tra le regioni per numero di contagi e intanto a Ostia scatta l’allarme in due stabilimenti balneari. Nuovo picco ieri con 137 casi (Lombardia a quota 174) e oltre la m ...