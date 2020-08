Appalti e conflitto di interessi. Perché tutti tacciono (Di sabato 22 agosto 2020) In Lombardia si è alzato un polverone per la questione dei camici della sanità nonostante non si sia speso un soldo pubblico. In Emilia Romagna, invece, si aggiudicano Appalti ai cognati dei dirigenti ospedalieri ma nessuno dice nulla. Lo denuncia Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia. In Lombardia hanno indagato e linciato il centro destra per dei camici regalati, senza neanche un euro dei contribuenti speso. In Emilia Romagna tutti stanno zitti su un appalto di 120.000.000 € di soldi pubblici che il dirigente di un'Azienda ospedaliera ha affidato ad una Coop presieduta dal cognato e di cui era dipendente. Nessun giornalone, nessun telegiornale, nessun opinionista scandalizzato....Tutto normale?" Leggi su iltempo

In Lombardia si è alzato un polverone per la questione dei camici della sanità nonostante non si sia speso un soldo pubblico. In Emilia Romagna, invece, si aggiudicano appalti ai cognati dei dirigenti ...

MILANO Treni vecchi, con una vita media superiore ai vent’anni, corse tagliate a dispetto dei pendolari ammassati come sardine, una gestione in conflitto di interessi con la Regione Lombardia, che è c ...

