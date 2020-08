Anna Tatangelo insieme a un uomo misterioso, ma… (Di sabato 22 agosto 2020) E’ bastata una foto di Anna Tatangelo in piscina con un costume mozzafiato con un uomo misterioso al suo fianco per mandare tutti i suoi fan in delirio. Peccato che sia suo fratello Giuseppe… La foto è perfetta, è di quelle che fa sognare. Anna Tatangelo in piscina, con un costume che mostra tutto il suo fisico mozzafiato, super sorridente e finalmente in dolce compagnia di un uomoArticolo completo: Anna Tatangelo insieme a un uomo misterioso, ma… dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

infoitcultura : Anna Tatangelo: La mamma ha avuto un brutto incidente - infoitcultura : Anna Tatangelo, estate tormentata dopo l'addio a Gigi D'Alessio - infoitcultura : “E lui?”. Anna Tatangelo in piscina con uno che nessuno conosce. E si scopre chi è - infoitcultura : Anna Tatangelo finalmente lo mostra: ha 35 ed è bellissimo FOTO - infoitcultura : Anna Tatangelo: dedica al fratello con dolci parole -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Tatangelo Anna Tatangelo: dedica al fratello con dolci parole SoloDonna La Tatangelo e il messaggio che commuove: "Ti voglio bene"

Anna Tatangelo sta attraversando un periodo difficile: dopo la rottura con Gigi D’Alessio la cantante ha dovuto affrontare le gravi difficoltà dovute a un incidente domestico avuto da sua madre, finit ...

Anna Tatangelo: La mamma ha avuto un brutto incidente

La sua mamma Palmira Tatangelo è stata vittima di un incidente, costretta per tanto a correre d’urgenza in ospedale. Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. La separazione dal cantante Gigi D’Alessio ha gett ...

Anna Tatangelo sta attraversando un periodo difficile: dopo la rottura con Gigi D’Alessio la cantante ha dovuto affrontare le gravi difficoltà dovute a un incidente domestico avuto da sua madre, finit ...La sua mamma Palmira Tatangelo è stata vittima di un incidente, costretta per tanto a correre d’urgenza in ospedale. Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. La separazione dal cantante Gigi D’Alessio ha gett ...