Viviana Parisi “non si è uccisa e non ha ucciso il piccolo Gioele: una scelta le è stata fatale, poi il bimbo ha avuto un incontro mortale” (Di venerdì 21 agosto 2020) “Viviana non si è uccisa e non ha ucciso il piccolo Gioele“: a fornire la sua idea e ricostruzione, in un post su Facebook, è Claudio Mondello, legale della famiglia e cugino del padre di Gioele, il bambino ritrovato senza vita nei boschi di Caronia (Messina). “‘Mi coinvolse un senso di protezione’; a queste parole Viviana affida il bisogno di condividere la propria vulnerabilità: l’immenso amore per il suo cucciolo – il piccolo Gioele – e la necessità (in primo luogo) di proteggerlo da ogni possibile insidia. E’ con questo spirito che intraprende un viaggio il quale, se avesse goduto di maggiore fortuna, si sarebbe compiuto nel breve volgere ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Viviana Parisi Viviana Parisi, l’ex carabiniere che ha trovato i resti di Gioele: «Non dormivo più pensando a lui» Corriere della Sera Dj morta, il papà Gioele riconosce le scarpine del figlio. Il bimbo e la madre morti nello stesso posto

L'esame del dna darà la certezza, ma il riconoscimento delle scarpette blu di Gioele, mostrate poco fa al padre, Daniele Mondello, conferma i sospetti della polizia: quelli trovati ieri nei boschi di ...

Caronia, il percorso di Viviana e Gioele. Pm: "Ricostruiti quei 20 minuti di buco"

Messina, 20 agosto 2020 - Sedici giorni di ricerche senza sosta. Impegnati i cani monecolari, i droni, i vigili del fuoco. E alla fine si sono fatti avanti anche i volontari e le sensitive. Ma solo ad ...

