«Salvini? Un gaglioffo con metodi da trogliodita» (Di venerdì 21 agosto 2020) “Da oggi chiamerò Salvini “il gaglioffo”. Gli consiglio una lettura: “Fino a quando la mia stella brillerà” scritto da Liliana Segre. Salvini avrebbe bisogno di studiare: ogni volta che parla di scuola dice scempiaggini. Io ho insegnato a Sarzana e ai miei studenti insegnavo cosa era un lager. Lui deve chiedere scusa non a me ma a tutta la comunità scolastica. Più mi insulta più sono onorata, siamo distanti anni luce su tutto. Sulla scuola capisco che qualcuno fa campagna elettorale ma non si può arrivare a questi livelli, sono da troglodita. Il lager è una cosa seria, la scuola è altra cosa”: così ha replicato ieri la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina a In Onda ad alcune affermazioni fatte oggi dal leader della Lega sul ... Leggi su nextquotidiano

